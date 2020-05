Mag je subsidie houden, als je evenement niet doorgaat? Het is nog een open vraag

En dan speelt op de achtergrond de vraag: hoe gaat het dan verder met die toegekende subsidie? De gemeente Etten-Leur bekijkt nog hoe ze om wil gaan met zulke subsidies voor evenementen die door corona naar een later moment verschuiven. De eerste vragen op dit gebied zijn al wel binnengekomen, zegt wethouder Ger de Weert.

Sommige andere gemeenten, zoals Oosterhout, hebben inmiddels besloten dat organisatoren zulke subsidies ‘mee mogen nemen’ naar een volgende editie. Alleen als evenementen helemaal niet meer doorgaan, moet ontvangen subsidie daar worden terugbetaald.

Quote In de meeste gevallen betekent de crisis waarschijn­lijk geen afstel maar uitstel, voor evenemen­ten Ger de Weert, Wethouder in Etten-Leur

,,Het ligt in de lijn der verwachting dat wij ook zoiets zullen bedenken”, zegt wethouder Ger de Weert, ,,Want in de meeste gevallen betekent de coronacrisis waarschijnlijk geen afstel maar uitstel, voor evenementen. Maar: we hebben er nog geen definitieve knopen over doorgehakt.”

Het is als het aan De Weert ligt niet de bedoeling te gaan ‘kruidenieren’ met het verschuiven of terugvragen van kleine geldbedragen, zegt de wethouder. ,,We gaan nu inventariseren waar we in Etten-Leur op dit gebied tegenaan lopen en hoe we dat het beste op kunnen lossen. Voor een deel is dat ook maatwerk, per evenement bekijken wat logisch en praktisch is.”

Toekomst met het virus