‘Maak Grevelingen zo snel mogelijk zoet’

OM eist ton boete voor dodelijk bedrijfson­ge­val Smur­fit-Kap­pa Et­ten-Leur

18 augustus ETTEN-LEUR/DEN BOSCH - Een dodelijk ongeval in november 2017 in een vestiging van Smurfit-Kappa in Etten-Leur is volgens het Openbaar Ministerie te verwijten aan het bedrijf. De machine waar het gebeurde was niet ongevaarlijk en dat wist Smurfit-Kappa. Het moet daarom een boete van een ton betalen, zo eiste het OM dinsdagmiddag in de Bossche rechtbank.