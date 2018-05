Luyten Adviesgroep viert dit weekeinde aan het Trivium dubbel feest

Jan Monden, oprichter van Present in Vriend­schap, overleden

23 mei ETTEN-LEUR - Op 72-jarige leeftijd is begin deze week Jan Monden overleden. Hij was in zijn woonplaats Etten-Leur in 2015 de initiatiefnemer van het project 'Present in vriendschap'. Vrijwilligers bezoeken eenzame ouderen, gaan daarmee op stap of maken een praatje.