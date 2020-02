Luchtoorlog boven Etten-Leur: hoe zat die in elkaar?

ETTEN-Leur - Moesten de bommenwerpers overdag vliegen zoals de Amerikanen deden of was ‘s nachts vliegen toch beter? Het is een van de vele vragen die woensdagavond aan de orde komt tijdens de presentatie van Boy Hendrikx en Jos Buijs over de strijd in het Etten-Leurse luchtruim tijdens de Tweede Wereldoorlog.