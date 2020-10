Losliggende stoeptegels rechtleggen, weet je wel wat dat kost?

Dit kun je deze herfstva­kan­tie doen met de kinderen: zes tips

20 oktober De horeca is dicht, evenementen zijn er niet en vakanties gaan vaak ook niet door. Wat kunnen de West-Brabantse kinderen deze herfstvakantie nog wel doen buiten de deur? Nog best veel, zo blijkt. Van skiën tot klimmen in het bos en van naar de bioscoop gaan tot midgetgolfen. Wij zetten zes activiteiten op een rijtje die deze week nog door vakantievierende kinderen te ondernemen zijn.