Loopt de bouw van jouw huis uit? Laat het ons weten

Bouwleges: college Et­ten-Leur ziet geen reden tot verlaging kosten

6:00 ETTEN-LEUR - Jaarlijks beklagen zich maar enkele inwoners van Etten-Leur over de hoogte van de leges die ze moeten betalen voor een bouwactiviteit. Burgemeester en wethouders zien mede daarom geen aanleiding om minder geld te vragen en ook niet om te onderzoeken waarom Etten-Leur veel duurder is dan andere gemeenten in de provincie.