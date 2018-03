Met die oplossing is Wouter de Koning van de Stichting Optocht ook al heel tevreden, al dacht hij twee weken geleden nog dat er wel ruimte zou zijn voor één grote wagen. ,,Ik heb voor mijn beurt gesproken'', zegt hij nu. ,,Eén grote in plaats van twee kleintjes maakt geen verschil, redeneerde ik toe. Maar nadat we later de indeling van de loodsen hebben gezien, snap ik wel waarom het toch niet kan. Nu moeten we dat ene jaar met de grote wagens maar zien te overbruggen en dat zie ik niet zo somber in. Na die tijd hopen we met de gemeente een oplossing voor de langere termijn te hebben''.