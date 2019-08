Locatie achter klooster Withof Etten-Leur in beeld voor bouw honderd woningen

Stokpaard­rij­den tijdens jaarlijkse PaardenFok en Showdag in Et­ten-Leur: ‘Het is precies wat je denkt’

8 augustus ETTEN-LEUR - Stokpaardrijden: in Finland en Engeland is het al een erkende sport. In Etten-Leur wordt er aanstaande zondag een wedstrijd in gehouden tijdens de PaardenFok- en Showdag bij Stal ’t Sander.