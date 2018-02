Local FM in Etten-Leur sluit zaterdag een tijdperk van vijftien jaar af

Stichting IJgenwys zwaar gedupeerd na diefstal aan Sprundelsebaan in Etten-Leur

21 februari ETTEN-LEUR - De Stichting IJgenwys die onder meer dagbesteding biedt aan mensen met een indicatie, is zwaar gedupeerd na een diefstal die het afgelopen weekeinde heeft plaatsgevonden. Veel spullen zijn verdwenen bij de instelling die in het buitengebied aan de Sprundelsebaan is gevestigd.