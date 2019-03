Lionsclub Etten-Leur organiseert klassiek concert voor kinderen: 'Klassiek heeft veel invloed op popmuziek’

Muziek is belangrijk voor de ontwikkeling van de ontwikkeling van het kinderbrein. Het is de basis voor sociale binding en kwaliteit van leven. Dat beweert koningin Máxima, die zich inzet om provincies het convenant 'Meer muziek in de klas' te laten ondertekenen. In dat kader geeft Lionsclub Etten-Leur op 23 maart een concert voor kinderen onder de noemer 'Classicmusic4kids.'

Honderd kinderen tussen de acht en veertien jaar oud uit Etten-Leur en omstreken mogen op zaterdag 23 maart gratis naar het concert in de Van Gogh Kerk in Etten-Leur. Het concert wordt gegeven door de 29-jarige Christian Sanders, die concerten over de hele wereld geeft.

Popmuziek

Klassieke muziek en jonge kinderen klinkt niet als de meest voor de hand liggende combinatie. Dat is juist de reden dat de Lionsclub het concert organiseert, vertelt secretaris Herbert Verseveldt (85) uit Etten-Leur. ,,We willen kinderen kennis laten maken met klassieke muziek, juist omdat ze daar over het algemeen niet vaak mee in aanraking komen", vertelt hij. ,,Klassieke muziek heeft ook veel invloed gehad op de huidige popmuziek. Dat gaat Christian Sanders de kinderen ook uitleggen.”

Quote Op school wordt er niet meer zoveel aandacht besteed aan muziek als vroeger. Herbert Verseveldt, secretaris Lionsclub

Gratis kaartje

Honderd kinderen mogen hun gratis kaartje ophalen bij de City Shop naast de Van Gogh Kerk. ,,We hebben een folder verspreid onder alle scholen vanaf Zundert tot en met Rijsbergen, Rucphen, Zegge en Etten-Leur. Dat zijn drieduizend kindertjes. Daar moeten we er wel honderd van naar het concert krijgen", denkt Verseveldt. ,,Zij probeert convenanten af te sluiten voor muziek op scholen, met name in het basisonderwijs. Op school wordt er niet meer zoveel aandacht besteed aan muziek als vroeger. De bedoeling is natuurlijk dat de kinderen aangespoord worden zelf een instrument te gaan bespelen. We laten ze bewust eenvoudig in het gehoor liggende stukken horen. Sommige klassieke muziek is heel zwaar.”

Quote Ik vind pianomu­ziek wel mooi, maar ik ken geen klassieke muziek. Linn Berten (8)

Verzoeknummer

De 8-jarige Linn Berten uit groep vijf van basisschool De Leest in Etten-Leur was de allereerste om een kaartje te halen. ,,Het leek me wel leuk om een keer naar zoiets toe te gaan", legt ze uit. ,,Mijn neefjes en nichtjes gaan ook. Ik vind pianomuziek wel mooi, maar ik ken geen klassieke muziek.”

Bij het ophalen van hun kaartje mogen kinderen een verzoeknummer indienen. Tussen de deelnemers van de gespeelde verzoeknummers worden twintig bioscoopbonnen verloot. Linn heeft gekozen voor 'Sweet Child O' Mine' van Guns N' Roses. Geen klassiek nummer, zoals de bedoeling was. ,,Op Youtube heb ik iemand die zien spelen op de piano", legt ze haar keuze uit.