Lionsclub Etten-Leur eet asperges voor het goede doel

Jaar cel en afkicken voor veelpleger uit Et­ten-Leur

18:00 ETTEN-LEUR/BREDA - De 32-jarige drugsverslaafde R.M. uit Etten-Leur moet een jaar de bak in, waarvan de helft voorwaardelijk. Hij had te veel drugs in bezit, reed in een gestolen auto en had een gasrevolver bij zich.