Liever een goed gesprek dan een ‘groepsboete’ bij corona-overtredingen in Etten-Leur

Epidemie onder controle

,,Via onder andere onze boa’s (handhavers, red.), wijkmanagers, de politie en onze inwoners weten we wat er in Etten-Leur gebeurt. We horen verschillende berichten. We krijgen signalen van inwoners over winkels waar het druk is of waarvan bezoekers zich zorgen maken of de veiligheidsmaatregelen wel nageleefd worden. Of meldingen over jongeren die samenkomen en daarbij niet altijd 1,5 meter afstand houden.” Hij gaat daarbij niet op meldingen over specifieke locaties in.