Liefdesbrievenservice: KSE-Cupido's schieten hun eerste pijlen af

Het telefoontje met de twee meiden achter het Instagram-account ‘KSE_liefdesbrieven’ verloopt vol onderbrekingen. Steeds als er iemand in de buurt komt, stoppen ze met praten en klinkt er even enkel geritsel en gefluister over de lijn. Want de liefdesbrievenschrijfsters willen strikt anoniem blijven. Nee, we mogen niet weten hoe oud ze zijn; nee, ook niet in welke jaarlaag ze zitten.

Romantisch

De twee jonge meisjesstemmen vertellen wél dat ze romantisch zijn aangelegd, en dat het ze ‘gewoon leuk leek’ om verliefde schoolgenoten te helpen. Dus openden ze eerder deze week hun gezamenlijke account op Instagram. Andere KSE-leerlingen kunnen een privéberichtje sturen als ze hulp nodig hebben bij een liefdesbrief.

Quote We vragen voor wie de brief is en wat er in moet staan, daarna schrijven wij de tekst KSE-Cupido, Etten-Leur

,,We vragen mensen om de naam van degene waar ze verliefd op zijn en waar de brief over moet gaan. Wij schrijven daarna een tekst en sturen die weer op. Als mensen de brief okee vinden, bezorgen we die daarna bij degene waar ze verliefd op zijn.‘’

Volledig scherm Twee meisjes op de KSE schrijven liefdesbrieven voor schoolgenoten die daar wat hulp bij kunnen gebruiken. © ANP/VI Images

Omdat de dames niet willen dat mensen weten wie er achter het liefdesbrievenaccount zit, moeten ze daar wel een beetje inventief bij zijn. Als ze zomaar naar iemand toe lopen om een brief te overhandigen, ligt het geheim meteen op straat. Dus laten ze de brieven via via bij de juiste persoon belanden. ,,Of we stoppen een brief in een rugzak terwijl iemand gymles heeft.‘’

Bestellingen

We spreken de meiden op donderdagmiddag; op dat moment hebben ze zo'n zes 'bestellingen’ binnen, zeggen ze zelf. De eerste brieven zijn gisteren bezorgd, maandag volgen er nog meer, zeggen de KSE-leerlingen. Anoniem of ondertekend met de naam van de afzender, afhankelijk van wat die zelf wil.

En dan maar wachten op het eerste huwelijk.