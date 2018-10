Liefde voor de Duitse herder in Etten-Leur

Slecht gedrag

Drs. Eline Teygeler van Gedragstherapie Tinley geeft advies bij slecht gedrag. ,,Vandaag krijg ik veel vragen over blaffen en over pups die graag in handen bijten." Ze geeft uitleg over het gedrag en ze geeft opvoedtips. In Breda is er een locatie van Tinley. Werkaanleg en karakter worden getest door VDH africhtingskeurmeesters. Is de hond actief, dominant, oplettend? Bezoekers krijgen direct uitleg over het gedrag van hun hond. Sociaal gedrag is goed aan te leren bij de vereniging. In ring 3 kijken de keurmeesters naar de bouw en de manier van bewegen van de honden. Hoe staat de hond op zijn poten, hoe beweegt de staart? De demonstraties van de geursporentraining en behendigheidstraining maken de honden erg enthousiast, ze mogen het ook zelf proberen.