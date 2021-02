Lichte daling coronacijfers Etten-Leur en Moerdijk

Maatrege­len blijven voorlopig, ook nu de vaccins er zijn: ‘We zijn dichtbij, maar we zijn er nog niet’

15 februari ETTEN-LEUR/ZUNDERT - Zorgcentra komen nu als eerste in omstandigheden terecht die binnenkort in de hele samenleving ontstaan: een situatie waarin het merendeel van de mensen is gevaccineerd, maar nog lang niet iedereen. En dan komt de vraag: op welk moment bieden die prikken genoeg bescherming om andere maatregelen te versoepelen? ,,Het gevoel van: ‘we zijn nu snel bevrijd’, dat zullen we toch een beetje moeten temperen.”