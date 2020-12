Licht in de duisternis: zo is West-Brabant met kerst versierd

Kerstmis zorgt voor topdrukte bij restau­rants: ‘Iedereen in onze keuken straalt weer’

22 december ETTEN-LEUR/WILLEMSTAD - Na taaie maanden hebben sommige restaurants het nu zo druk, dat ze klanten die nog een afhaal-kerstmenu willen bestellen zelfs ‘nee’ moeten verkopen. Een lichtpuntje in een donker jaar. ,,Iedereen straalt weer, in onze keuken. We voelen ineens waar we het allemaal voor doen.”