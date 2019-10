Lianne Bekker is hoogsensitief: ‘We moeten stoppen met dat oeverloze gepraat’

InterviewDe collega naast je kauwt zo hard op zijn appel, dat je het stuk fruit het liefst uit z’n handen slaat. Vervolgens scheuren er een paar ambulances en politiewagens met gillende sirenes langs: ook dat nog. Tot overmaat van ramp schijnt de zon recht in je ogen en komt je chef vragen of het écht niet lukt om die ene klus op te pakken: het kan er zomaar voor zorgen dat je overprikkeld raakt.

Lianne Bekker (43) uit Etten-Leur weet er alles van. Ze is hoogsensitief en begeleidt mensen die dat ook zijn.

Niemand houdt ervan om overprikkeld te raken, toch? Zijn we niet gewoon allemaal een beetje hoogsensitief?

,,Nee. Hoogsensitiviteit is geen ziekte of aandoening maar een karaktereigenschap. Toch zien wetenschappers duidelijk verschil in de hersenactiviteit van HSP’ers (High Sensitive Persons) en niet-HSP’ers. Het brein werkt simpelweg anders. Bij iemand die hooggevoelig is, zien wetenschappers meer delen van de hersenen oplichten bij prikkels dan bij personen die niet hooggevoelig zijn.”

Paspoort

Lianne Bekker (43)

Geboren in Wijchen

Woont in Etten-Leur en waardeert de Brabantse gemoedelijkheid

Heeft acht jaar een eigen praktijk. Sinds vier jaar geeft ze coaching aan HSP’ers

Ik lees en hoor plotseling zó veel over hoogsensitiviteit. Is het een modeverschijnsel?

,,We hebben het druk: thuis, op het werk. De drang om te presteren is enorm en we worden de hele dag overspoeld door prikkels. Het begint al op je werk waar je de hele dag door informatie in allerlei vormen en maten binnenkrijgt. Daarna ga je naar huis om eten te koken: prikkels. De kinderen moeten in bad en naar bed: prikkels. En hebben we eindelijk een moment voor onszelf? Dan kijken we televisie, het liefst nog met onze telefoon in de hand. Het brein kan dat allemaal niet aan. De wereld verandert dan wel in een rap tempo, maar dat betekent niet dat ons brein net zo snel mee verandert. Ik heb geen exacte cijfers, maar het zou door onder meer de razendsnelle technologische ontwikkelingen goed kunnen kloppen dat steeds meer mensen hoogsensitief zijn of worden.”

Wat zijn de kenmerken van hooggevoeligheid?

,,Er zijn vier hoofdkenmerken waar HSP’ers mee te maken hebben. De eerste is ‘diepgaande informatieverwerking’, wat inhoudt dat het soms wat langer kan duren voordat het kwartje valt. Maar als ‘ie valt, dan valt ‘ie hard. Het tweede kenmerk is ‘emotionele intensiteit’. Hooggevoeligen ervaren niet alleen hun eigen, maar ook emoties van anderen veel heftiger. Dat is wetenschappelijk onderzocht. Het derde kenmerk is ‘zintuiglijke intensiteit’, waarbij felle kleuren, harde geluiden en irriterende kleding ontzettend veel prikkels veroorzaken. Het vierde kenmerk is ‘overprikkeling’. Wanneer je teveel tegelijk binnenkrijgt en niet op tijd oplaadt, kan dat ervoor zorgen dat je je terugtrekt, een woede-aanval krijgt of heel moe wordt. Het kan zich ook lichamelijk uiten: in wit wegtrekken bijvoorbeeld. Als je niet op tijd oplaadt, raak je overprikkeld. Wanneer je telkens overprikkeling op overprikkeling krijgt, kan dat resulteren in klachten die lijken op een burn-out. Het lichaam schakelt automatisch belangrijke functies stuk voor stuk uit.”

Het lijkt me doodvermoeiend, al die prikkels. Is er iets aan te doen?

,,Dat is het ook! Wat we eraan kunnen doen, is veel vaker terugkeren naar ons gevoel.”

Dat klinkt nogal zweverig.

,,Het heeft niets met zweverigheid te maken. Het woord ‘gevoel’ wordt in de Nederlandse maatschappij niet getolereerd. We vinden ratio veel belangrijker. Alles moet te analyseren en te verklaren zijn. Daar moeten we mee stoppen. Ons boerenverstand weer gaan gebruiken en logisch nadenken, daar draait het om. Waar we ook mee moeten ophouden, is om altijd maar overal oeverloos over te praten. Ik zie het bij cliënten die tegen een burn-out aan zitten: behandelingen die ze krijgen, waarbij ze ‘in hun verleden moeten graven’ werken in veel gevallen averechts. Het heeft gewoon geen zin. Iemand wil simpelweg van A naar B en wil niet praten over alles wat er voor A gebeurd is. Dat graafwerk maakt voor sommige cliënten hun problemen alleen maar erger: ze zijn er klaar mee. Let wel op dat ik daarbij alleen spreek over voorbeelden die ík in de praktijk zie.”

Is het alleen maar kommer en kwel om hoogsensitief te zijn?

,,Zeker niet, het is soms hartstikke handig. HSP’ers zijn vaak beelddenkers en hebben daardoor een olifantengeheugen. Ik heb het zelf ook. Als mijn vriend z’n sleutels kwijt is, sluit ik mijn ogen en ‘swipe’ ik door mijn geheugen alsof het de galerij van mijn telefoon is. Negen van de tien keer zie ik dan voor me waar ik ze eerder heb zien liggen.”

Ideaal! Hoe kan dat?

,,Ik krijg details ongefilterd door en sla dus bijna alles op. Door het ontbreken van een filter dringen ook mooie dingen diep door. Ik kan daardoor veel intenser genieten en het blije gevoel dat ik heb, kan lang doorebben. Mensen die met veel prikkels te maken krijgen, adviseer ik om vaak de natuur op te zoeken en om veel te bewegen. Kruip uit je hoofd en ga terug je lijf in: ga praktisch aan de slag. Het is ontzettend belangrijk om vrije tijd in te plannen. Het geeft je de mogelijkheid om op te laden.”