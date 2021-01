Leurse Leut geeft hoop op evenementen tijdens carnaval op (maar houdt de moed erin)

LEUR - Ook in ut Zwaajgat is de kogel door de kerk: er zal dit jaar geen enkel echt carnavalsevenement plaatsvinden. Carnavalsstichting Leurse Leut broedt nog op kleinschalige acties om het carnavalsgevoel levend te houden, maar geeft aan dat bijeenkomsten met veel mensen er hoe dan ook niet in zitten.

,,Het is niet anders", zegt John Vrancken van Leurse Leut. ,,Je moet realistisch blijven. We zagen al lange tijd aankomen dat er weinig ruimte zou zijn voor carnavalsevenementen dit jaar. Vorige week hebben we de knoop doorgehakt. Maar we houden de moed erin - en dat raden we iedereen aan.”

Tradities

De optocht werd een tijd geleden al geschrapt, mede om bouwclubs op tijd duidelijkheid te kunnen geven. Dat ook vaste tradities als het Zwaajgatjesbal en de intocht dit jaar niet door kunnen gaan - ook niet in aangepaste vorm - lag al maanden in de lijn der verwachting. Nu is het officieel. ,,We kunnen gewoon geen evenementen organiseren waar veel mensen op af komen", vat Vrancken de situatie samen.

Dat is misschien wel extra jammer voor de leden van de jeugdraad, die Leurse Leut vorig jaar nieuw leven inblies. ,,Met heel veel succes, ook. Heel jammer dat we de jeugd die dit jaar nog door wilde gaan door de omstandigheden rondom het coronavirus geen activiteiten kunnen bieden. Maar we willen volgend jaar weer gewoon door met onze jeugdraad en hebben er vertrouwen in dat we dan weer een volledige raad kunnen installeren.”

Quote We hebben nog wel wat ideeën; we houden de ontwikke­lin­gen de komende weken goed in de gaten om te kijken wat precies mogelijk is

Het scholenproject gaat, in aangepaste vorm, wel door. Ook denkt Leurse Leut nog na over kleine, losse acties rond carnaval, nu de kroegen half februari waarschijnlijk leeg zullen blijven. ,,We hebben daar al wat ideeën voor, maar houden de komende weken de ontwikkelingen goed in de gaten om te bepalen wat er precies mogelijk is.”