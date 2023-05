Leurse Havenfeesten eerder gestopt door onverwachte drukte: ‘Meerdere opstootjes en vervelende situaties’

Auto ramt woning Prinsen­beek: ‘We dachten dat het een grap was’

PRINSENBEEK - ,,We waren net klaar met het opknappen van het huis’’, zegt Dijo van Gils uit Prinsenbeek glimlachend. ,,Gelukkig was er niemand thuis toen die auto de gevel er uitreed. De huurders zijn voor een weekend in Noord-Frankrijk.’’