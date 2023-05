Leurse Havenfeesten eerder gestopt door onverwachte drukte: ‘Beveiliging overlopen’

Et­ten-Leur wil geen ‘veilige­lan­ders’ opvangen in azc, maar alleen mensen die toekomst hebben in deze regio

ETTEN-LEUR - Etten-Leur wil geen asielzoekers uit veilige landen opvangen of mensen van wie op voorhand al vast staat dat ze niet in Nederland mogen blijven. ,,Draagvlak is van belang bij een succesvolle opvang.”