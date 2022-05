Leurse haven wordt feestterrein tijdens de Leurse Havenfeesten

Et­ten-Leur schuift besluit over tweede gokhal nóg ietsje verder voor zich uit

ETTEN-LEUR - De vraag of er een tweede gokhal bij mag komen in Etten-Leur hangt al maanden in de lucht. En daar blijft hij nog even hangen. De gemeenteraad vroeg deze week opnieuw om meer informatie voordat zij de knoop definitief doorhakt.

