LeukeDingenDag Etten-Leur is ‘hartverwarmend’

‘"Kijk alleen eens naar hun gezichten. Daar doen we het voor." Wim Vernes uit Etten-Leur is voorzitter van de organiserende stichting. "Het zijn allemaal kinderen in de basisschoolleeftijd, en voornamelijk van 'onder de rivieren'. Sommigen hen zien we al negen jaar, dus echt al zo lang als we deze dag houden. Ook zijn er die hier, als enige keer in het jaar, hun broertjes of zusjes zien. Dat is toch enorm triest? Maar wat je echt aan heel veel kinderen merkt: ze komen hier los. Bijvoorbeeld als ze zich laten masseren, boven. Dan vertellen ze hun verhaal. Ook tijdens andere activiteiten zien we dat. Niet dat het ons daarom te doen is, hoor. We willen ze vooral onbezorgd laten genieten. Alles kan, alles mag."