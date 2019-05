Let's dance: Etten-Leurse (29) danst in clip Letse delegatie Eurovisie Songfestival

Het kwam zo. Kerstens studeerde af aan de Academie voor Danseducatie (Fontys Hogeschool voor de Kunsten, waarna ze naar Israel afreisde, waar ze vijf maanden deelneemt aan een project van de Kibbutz contemporary dance company. ,,We zijn met een groep van 36 deelnemers van over de hele wereld. Ik ben de enige Nederlandse", vertelt ze. ,,Ik leer hier heel veel over mezelf als danser en als mens. Ik kan me hier verbreden, als docent en performer en leer het land ontdekken. Een heel complex land. Het verruimt mijn blik op de wereld. Wij leven in vrijheid. Hoe anders is dat hier.”