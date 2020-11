Lekkerbekken met humor koken op niveau bij de Kooklup

Bourgondiërs

De club had in den beginne twaalf leden. Er gingen wat mannen weg en er kwamen erbij waaronder een aantal Bourgondiërs uit 'de Bonte Specht', een hofje in wijk Het Hooghuis waarvan de bewoners altijd in zijn voor iets gezelligs. Ruud Bosgraaf (59) is er daar een van en hij weet smakelijk te vertellen over de speciale gerechten die eenmaal per maand worden bereid en uiteraard ook opgegeten. Wat te denken van shiitake (paddenstoelen) geweld in cognac met een kwarteleitje en duif met rozenblaadjes. ,,Maar dan wel een met weinig vlieguren, anders is 'ie niet te éten!''