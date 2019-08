Leerwerktraject in Etten-Leur voor statushouders springplank naar de arbeidsmarkt

WVS is in West-Brabant vorig jaar begonnen met een leerwerktraject voor deze mensen. Naast het inburgeringstraject worden nu ongeveer 125 statushouders bij WVS een half jaar lang bijgeschaafd in alles wat nodig is om het goed te doen op de werkvloer. Doel is om ze zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Ze kunnen Nederlands leren via een e-learningprogramma en met hulp van een NT2-docent, maar doen ook werkervaring op in bijvoorbeeld catering, in- en ompakken of een groenbedrijf. In de taallessen ligt de nadruk op werk: hoe praat je met collega’s en de leidinggevende?