Leerlingen van de KSE moeten even warmdraaien bij lijsttrekkersdebat

Misschien moesten de leerlingen bij dat eerste onderwerp nog even warm draaien en wennen aan de setting. Bij de drie volgende onderwerpen (politieke ondermijning, verkeersveiligheid en wel of geen lokaal referendum) werden ze losser en kwamen er vanuit de zaal regelmatig prikkelende opmerkingen richting de politiek.

Schuurfeest

De jongeren hadden toen al wel van Leefbaar Etten-Leur en het CDA de belofte op zak dat in navolging van andere omliggende plaatsen Etten-Leur zo langzamerhand ook rijp is voor een schuurfeest. Maar ook wijkverenigingen zouden in de beschikbare accommodaties veel meer kunnen betekenen voor de jeugd.

Held

Met de opmerking van een leerling dat het door liquidaties alleen gevaarlijk is in Amsterdam, waren de politieke partijen het niet eens. ,,In deze regio hebben we ook een vet probleem'', doelde het CDA op recente schietpartijen in Breda en Roosendaal.