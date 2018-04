Leerlingen Munnikenheide testen eigen gebouwd vlot op vijver rond de school

OM: Corné R. krijgt zwijggeld in moordzaak Peter van der Linde in Breda

10:29 BREDA - Corné R. krijgt zwijggeld van medeverdachte Piet S. uit Etten-Leur. Dat stelt het Openbaar Ministerie dinsdag tijdens een pro formazitting in de zaak over de liquidatie van Peter van der Linde (60). Die werd op 6 januari vorig jaar doodgeschoten bij een café in de Lunetstraat in Breda.