Leerlingen Munnikenheide in de prijzen met tiny house, meubels van afval en designlamp

Meer en heviger geweld achter de voordeur: ‘Corona kan net dat laatste zetje zijn’

30 maart Jeugdbescherming Brabant moet sinds vorige maand vaker acuut ingrijpen in gezinssituaties. Het gaat om een toename van 50 procent in februari ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Ook Veilig Thuis West-Brabant ziet in de eerste maanden van 2021 een lichte stijging. Daarnaast worden situaties gewelddadiger. Corona lijkt de boosdoener.