Leerlingen maken kunstwerk van 12 meter lang

Quote Dit ís voor mij echt de KSE. Ik ben supertrots Tineke Feskens Leerlingen gingen ermee aan de slag en nu staat de muurschildering er dan ook echt op. Ontworpen door Luuk Simons van HAVO 4. Geheel buiten schooltijd geschilderd en vormgegeven door in totaal zo'n achttien man, afkomstig van HAVO 4 en HAVO 5. ,,Dit ís voor mij echt de KSE. Ik ben supertrots”, glundert Tineke Feskens.

De ruimte is van oudsher een bibliotheek, maar deze functie is de laatste jaren veranderd. Het is eerder een servicepunt. Een werkplek voor studenten. De lege muur werd de laatste tijd ook steeds leger, want het aantal fysieke boeken neemt af. Maar een dergelijke werkplek zou toch vooral de leerlingen moeten inspireren, vonden ze bij de KSE ook.

‘Luuk, een echt designertalent’

Dus werd niet de hulp van een externe kunstenaar ingeroepen, maar kregen de leerlingen zelf de vraag deze muur kunstzinnig in te vullen. ,,De keuze viel al gauw op het ontwerp van Luuk, een echt designertalent. Daarna zijn we samen gaan nadenken over de kleuren. Die mochten wat ons betreft gerust knallen", leggen docenten Richard Rox en Dave Roelands uit.

Quote Eigenlijk vat dit de KSE goed samen Luuk Simons In het ontwerp komt alles van de KSE samen, legt ook Simons zelf uit. ,,Je ziet het logo van de school, maar ook de vakken die hier gegeven worden. Eigenlijk vat dit de KSE goed samen." Deze muur komt straks op het CV van de jonge ontwerper terecht. ,,Maar het leukste vind ik dat iedereen nu een eigen plan trekt. We werken echt goed samen, ieder met een eigen taak."

Ieder zijn eigen stukje

Na school, tot in de avonduren, werken ze eraan. Ieder zijn eigen stukje. En toch vormt het een coherent geheel, één stijl. De Big Ben staat voor Engels, de gevechtsvliegtuigen voor geschiedenis, de Eifeltoren voor Frans. En zo krijgt ieder vak zijn eigen verwijzing. ,,En er moesten natuurlijk ook boeken op, want het is de bibliotheek", wijst Simons op de felgekleurde kaften op de voorgrond.