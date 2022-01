Leerlingen KSE ingewijd in bedrijfsleven: ‘Stagiaires mogen bij alles meekijken’

Thijs is één van de pakweg honderd mavo-3 leerlingen van de KSE in Etten-Leur die deze week zijn testbaan-stage vervult. Zo noemt de school de oriëntatie op de toekomst die al jaren elk voorjaar op touw wordt gezet. Zo’n zeventig leerlingen vinden zelf een plek, voor de anderen heeft KSE een aantal trouwe gastbedrijven en - instellingen in de achterzak.

Decaan Michel van Opstal: ,,De testbaanstage is een hulpmiddel om tot een goede profielkeuze te komen, vroeger noemden we dat vakkenpakket. Het komt soms voor dat leerlingen er na een stage achter komen, dat bijvoorbeeld het werken op een kinderdagverblijf toch heel anders is dan ze dachten. Door corona is de organisatie deze keer lastiger, maar we wilden het niet opnieuw cancellen zoals vorig jaar.”

Volledig scherm Thijs is één van de pakweg honderd mavo-3 leerlingen van de KSE in Etten-Leur die deze week zijn testbaan-stage vervult. © Pix4Profs-Ron Magielse

Bij autobedrijf Hommel in Etten-Leur zijn ze blij met de stagiaires, zegt Marcel Staffeleu. ,,Zo ben ik hier zelf 33 jaar geleden ook begonnen. Een stage vanuit Don Bosco en daarna een eerste baantje als autowasser. Nu ben ik receptionist van de werkplaats. Er is best animo voor het monteursvak, tegelijkertijd is de vraag ernaar groot, dus we kunnen altijd mensen gebruiken.”

Thijs is niet zozeer geïnteresseerd in de techniek als wel in de commerciële kant van het autobedrijf. Hij vindt auto’s ‘gaaf’. ,,Ik denk omdat een oom van mij een eigen bedrijf heeft. En ook door Formule 1, Max Verstappen.”

Quote We werken met een klein team en van alles komt voorbij: van adverteren en verkoopge­sprek­ken tot het innemen van auto’s aan de hand van een checklist Ronnie de Wit, autobedrijf Hommel

Ronnie de Wit, hoofd verkoop, heeft Thijs onder zijn hoede en wijdt hem in, in de ‘bedrijfsprocessen’ van Autobedrijf Hommel. ,,We werken met een klein team en van alles komt voorbij: van adverteren en verkoopgesprekken tot het innemen van auto’s aan de hand van een checklist: is er schade, moet hij gepoetst worden, foto’s maken et cetera. En stagiaires mogen bij alles meekijken.”

Volledig scherm Thijs krijgt uitleg over het navigatiesysteem. © Pix4Profs-Ron Magielse