Leerlingen Het Kompas komen weer in actie voor verkeersveiligheid rond school

ETTEN-LEUR - Het gaat dagelijks maar om een paar minuten, maar die zorgen bijna altijd voor de nodige problemen rond basisschool Het Kompas. Soms is er bij het uitgaan van de school voor leerlingen die er speciaal onderwijs volgen bijna geen doorkomen aan tussen de geparkeerd staande auto's in de Van Genkstraat.

Door de al weken durende afsluiting van de Korte Brugstraat, wijken ouders en taxi's die kinderen halen en brengen uit naar de Van Genkstraat. Daar willen ze even niks weten van het ter plekke geldende parkeer- en stopverbod. Met allerlei onveilige toestanden tot gevolg. ,,Driekwart van onze leerlingen wordt met auto's of busjes vervoerd. Dan staat het al gauw vol, terwijl het eigenlijk niet eens mag. Kinderen moeten in die chaos lopend of fietsend hun weg zoeken. Wij strijden er al heel lang voor dat ze bij het verlaten van de school de ruimte krijgen, maar de praktijk is dus anders'', zegt directeur Francy Derijck.

De directeur heeft er bijna een ruzie aan overgehouden toen ze onlangs een ouder aansprak op zijn parkeergedrag. Die toonde weinig begrip voor het verzoek om ergens anders te parkeren. ,,Het is maar voor even, kreeg ik te horen. Maar dat is nou juist het probleem. Bijna iedereen redeneert zo'', zegt Derijck. Met de leerlingen van groep zes heeft ze al van alles geprobeerd om automobilisten meer discipline bij te brengen.

Zo hebben de ouders en buurtbewoners een brief gekregen waarin aandacht wordt gevraagd voor de veiligheid, leerlingen van groep zes hebben belonings- en waarschuwingskaarten uitgedeeld, ouders die zich aan de regels houden zijn beloond met chocoladeletters, de politie controleert er vaker en soms zet de school zelf extra mensen in om na schooltijd de leerlingen tot buiten het plein te begeleiden. ,,Soms gaat het een tijdje goed, maar dan zakt het weer in en lijkt het alsof iedereen alles is vergeten'', zegt de directeur.

