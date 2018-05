Leerlingen groepen drie Etten-Leurse basisscholen kunnen buiten aan de slag met 50 activiteiten

ETTEN-LEUR - Alle leerlingen van de groepen drie van de Etten-Leurse basisscholen kunnen sinds vandaag aan de slag met een mooie uitdaging in de buitenlucht. Minder achter de computer en vaker naar buiten. Zo luidt de boodschap die de kinderen hebben meegekregen bij de presentatie van een boekje met vijftig activiteiten waarmee zij zich in hun eigen gemeente kunnen vermaken.

En het is vooral nog heel leerzaam ook. Het kleurrijke en speels in elkaar gezette boekje dat op initiatief van Petra Wevers en IVN Etten-Lerur tot stand is gekomen, dient als mooi handvat.

Voorproefje

Met de intentie om zoveel mogelijk alles zelf te beleven, verzamelden zich maandagmorgen zo'n zeventig leerlingen van de basisscholen De Leest, Vincent van Gogh en De Springplank rond paviljoen De Turfvaart. Daar konden ze bij medewerkers van INV, Brabants Landschap, ZLTO, imkerij De Hill, zorgboerderij Bremberg en kampeerboerderij Memmerhoeve alvast een voorproefje nemen op de in het boek benoemde activiteiten. ,,Ik hoop hiermee veel kinderen naar buiten te krijgen zodat ze hun eigen omgeving op een speelse manier beter leren kennen'', zegt Petra Wevers. Ze heeft alle basisscholen aangeschreven om bij de lancering van het project aanwezig te zijn.

Dat er slechts drie scholen zijn gekomen, valt haar een beetje tegen. ,,Maar later op de dag ga ik met iemand van IVN het boekje afgeven bij de scholen die er nu niet zijn. Als kinderen uiteindelijk die activiteiten maar gaan doen. Daar draait het uiteindelijk om'', zegt Wevers.

Volledig scherm Na de presentatie mochten de leerlingen zelf als 'kleine Vincentjes van Gogh' zelf aan de slag. © Jos Hack Tekenen

,,Wat kun je buiten zoal doen?'', vraagt ze op het grasveld waar alle kinderen zich aan het begin van de ochtend hebben verzameld. ,,Spelletjes. Boompje klimmen'', luiden de antwoorden voordat wethouder Ron Dujardin met een timmermanspotlood mag proberen een door Vincent van Gogh getekende boom na te tekenen. ,,Er is goed nagedacht over dit project. Het is leuk om te doen. Als de kinderen maar zoveel mogelijk buiten zijn'', zegt de wethouder.

Na hem gaan de kinderen onder leiding van Cor Kerstens van de Stichting Vincent van Gogh zelf aan de slag met het potlood. Ze mogen een knotwilg tekenen. De 'kleine Vincentjes' hebben er plezier in alle kijken sommige kinderen wat onwennig bij deze niet alledaagse opdracht.

Groepjes

Elders rond het paviljoen zijn andere kleine groepjes aan het werk. Ze spotten vogels, schilderen stenen, poffen appels met een vuurtje, planten bloemen of luisteren bij Henk Boot van imkerij De Hill naar het belang van het in stand houden van bijen. Als hij zijn verhaal heeft gedaan, mogen de kinderen nog honing proeven. ,,Het is spannend en de honing is best wel lekker'', oordeelt een van de leerlingen.

Gemak

De ochtend is zo voorbij, maar met het boekje in de hand en een kaart van Etten-Leur erbij waarop de plekken staan aangegeven waar alles is te beleven, kunnen ze op een ander tijdstip nog eens op hun gemak terug. ,,Dat ga ik zeker doen'', zegt een jongetje dat na die paar verkennende uurtjes al meteen enthousiast is geraakt.