Leerlingen Carillon nemen kijkje in nieuwe brede school Sonate

De klas heeft geluk. Ze hebben een lokaal met een eigen entree en eigen wc'tjes. In de klas is een voorraadkast voor schriften, boeken, potloden en pennen. ,,En voor stoute kinderen", grapt een jongetje die meteen met een paar klasgenootjes de kast induikt. Nu mag het allemaal nog.

Les buiten

,,Buiten hebben we een patio, waar ik met mooi weer les kan geven", geniet meneer Jan al op voorhand. ,,Tekenles en expressievakken, dat kan prima buiten." Aan de andere muur hangen twee grote prikborden waar kinderen hun werkstukjes op kunnen hangen. Het lokaal is ruim, met veel ramen, maar nog wel kaal. Half juli is de bouw klaar en worden de klassen ingericht met tafels en stoeltjes. Aan de blauwe muur komt een hypermodern digibord. ,,Het is allemaal nieuw, we moeten er dus superzuinig op zijn."