Leerkrachten D'n Overkant Etten-Leur schrijven carnavalsliedje: ‘Iets leuks in deze coronatijd’

Wachttijd voor huurwoning in Et­ten-Leur blijft voorlopig aan de lange kant

30 januari ETTEN-LEUR - Wie in Etten-Leur kan verhuizen naar een sociale huurwoning heeft daarvoor gemiddeld 8,5 jaar ingeschreven gestaan. De vraag is al jaren groter dan het aanbod. Corporatie Alwel schat in dat er tot 2030 zo'n duizend huurwoningen bij moeten komen om dan aan de vraag in Etten-Leur te kunnen voldoen. ,,En dat zal lastig worden", zegt vestigingsmanager Corrina Pistorius.