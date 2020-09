Leen Zijlmans onder de indruk van The Voice: ‘Ze letten overal op, van mijn kettinkje tot mijn baard’

ETTEN-LEUR/RAAMSDONKSVEER - ,,Ik stap niet op de fiets om halverwege af te stappen. The Voice Senior is de ‘kers op de taart’”, zegt Leen Zijlmans uit Etten-Leur over zijn knock-out afgelopen vrijdag bij het RTL-programma. Zijn onverwachte einde bracht een stroom aan reacties op gang.

Vierhonderd appjes ontving de zanger en honderden reacties op Facebook. ,,Social media doet mijn vrouw, die is apetrots dat iedereen van mijn optreden heeft genoten.” De geboren Raamsdonkveerder kreeg zelfs van de burgemeester een bericht.

Zijlmans is verbaasd dat het zo onder de mensen speelt, dat hij niet in de finale staat. ,,De discussie over het jury-oordeel zelf is negatief, maar voor mij is het positief.” Om de teleurgestelde fans tegemoet te komen, neemt de zanger binnenkort het lied ‘Jij bent het leven voor mij’ van Willy Alberti op.

Quote Overal werd op gelet van mijn kettinkje tot mijn baard en schoenen Leen Zijlmans

Inhoudelijk gaat Zijlmans niet op de reacties op Facebook in. Daar valt te lezen dat zijn fans vinden dat hij vele malen beter was dan finalist Henny Thijssen. ,,Ik ken Henny persoonlijk. Ik heb een show gemaakt vanwege het feit dat ik vijftig jaar zanger ben. Daarvoor heeft Henny voor mij een mooi liedje geschreven.”

Oosterhoutse Nachtegalen

Zijlmans is al 35 jaar professioneel zanger. Hij ontdekte het zingen in de vijfde klas van de lagere school, toen hij de hoofdrol in de musical kreeg. Daarna zong hij één jaar bij de Oosterhoutse Nachtegalen, waar hij ook zangles volgde. ,,Dat was een goede basis, vooral de ademhaling.”

Nadat hij op zijn veertiende een singeltje uitbracht ging hij in orkestjes spelen. Hij speelde zelf destijds slagwerk. Door met goede muzikanten te werken, leerde hij het zingen in de praktijk.

Quote De zangcoach zei dat ik te vrij zong. Dat het mooier was om op de tel te zingen Leen Zijlmans

Echte perfectionist

Kan een ervaren zanger nog leren van deelnemen aan The Voice? ,,De zangcoach zei dat ik te vrij zong. Dat het mooier was om op de tel te zingen. Daar ben ik mee gaan oefenen en ik merkte dat ze gelijk had.”

Zijlmans is vol lof over het programma. Als een echte perfectionist genoot hij van de professionele aanpak. ,,Overal werd op gelet van mijn kettinkje tot mijn baard en schoenen.”

Ook het camerawerk krijgt zijn goedkeuring. ,,Ik keek tijdens het zingen van ‘Jij bent mijn leven voor mij’ even naar mijn vrouw, want ik zing het voor haar. Daardoor raakte ik het even kwijt, dat brachten ze mooi in beeld. Zingen is voor mij eerst de toon leren, dan de beleving en vervolgens onder de huid van de luisteraar kruipen.”