Leefbaar Etten-Leur wil onderzoek naar aantal jonge mantelzorgers

ETTEN-LEUR - Leefbaar Etten-Leur wil een onderzoek naar het aantal jongeren dat in de gemeente actief is als mantelzorger. De fractie vindt het opmerkelijk dat uit door de gemeente aangeleverde cijfers blijkt dat er vorig jaar op een totaal van 646 verzoeken slechts 45 mensen onder de 40 jaar een aanvraag voor een mantelzorgwaardering hebben ingediend.

Raadslid Clasien de Regt is verrast door dat lage aantal. Zij vermoedt dat nogal jongeren die mantelzorg doen, niet in beeld zijn bij de gemeente. Ook zijn jongeren er volgens haar nauwelijks van op de hoogte welke ondersteuning zij bij dat werk kunnen krijgen. ,,Jongeren lijken op dat gebied een ondergeschoven kindje. Dat hoeft niet altijd aan hulpverlenende instanties te liggen. Voor mensen die zorg krijgen, is het laten registreren van iemand die zorg verleent soms een te hoge drempel'', zegt Clasien de Regt.

Invloed

Tijdens een bijeenkomst met leerlingen van de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur informeerde zij of er onder de leerlingen mantelzorgers zijn. Een aantal leerlingen kende wel leeftijdgenoten. ,,Dan gaat het om jongeren onder de twintig die voor een zieke ouder, broer of zus zorgen. Hun thuissituatie kan invloed hebben op de leerprestaties. Daar zouden scholen iets aan kunnen doen door leerlingen bijvoorbeeld te verwijzen naar hulpverlenende instanties'', aldus De Regt.

Koesteren

Zij wil dat het participatie netwerk boven water haalt om hoeveel jongere mantelzorgers het precies gaat. Een enquête op de twee middelbare scholen zou al een mooie begin zijn. ,,Maar hoe ze het aanpakken, is aan de mensen van het netwerk. Het gaat er ons om dat ook jongeren beter in beeld komen. Elke mantelzorger in onze gemeente moeten we koesteren'', vindt het raadslid.

Schijntje

De Regt stelt ook voor dat mensen die zorg krijgen voortaan twee personen mogen aandragen voor een waardering. Per zorgvrager is daarvoor nu 125 euro beschikbaar, een bedrag dat wat De Regt betreft best verdubbeld mag worden.