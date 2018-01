Laurens Meijer wordt hoofd Burger King Nederland

Volgens Meijer is deze stap niet zo verrassend als het lijkt. ,,Ik heb Burger King altijd al een ontzettend mooi merk gevonden’’, zegt hij. ,,En als bedrijf (Meyer Beheer, red.) kijken we naar alle mogelijkheden om uit te breiden. Burger King past daar heel goed bij. Kijk… Eén filiaal van Burger King in franchise openen, is voor ons niet interessant. Maar een overeenkomst als deze is natuurlijk heel wat anders.’’

Bakermat

Volledig scherm Laurens Meijer © RON MAGIELSE Het bedrijf van Meijer heeft momenteel rond de dertig horecabedrijven in Nederland. Breda is de bakermat van het bedrijf. In de jaren tachtig begon hij daar zijn carrière in het uitgaansleven met roemruchte kroegen als De Graanbeurs en Spock. Anno 2018 heeft in de stad onder meer Moeke aan de Ginnekenmarkt, Café Bruxelles aan de Havermarkt en café Vulling aan de Grote Markt.

Meijer: ,,We zijn voortdurend aan het uitbreiden. Er is een Moeke in Nijkerk, in Rhenen en er komen vestigingen in Scheveningen en Enschede. We bouwen of ontwikkelen zoveel als we kunnen, maar beperken ons wel alleen tot Nederland. Het gaat al hard genoeg.’’

Volgens Misset Horeca staat Meyer Beheer op plaats 45 in de landelijke top 100 van horecabedrijven. Het bedrijf zou een jaaromzet van tegen de 40 miljoen euro hebben. Meyer heeft ook veel horeca in Groningen waaronder De Drie Gezusters van wijlen Sjoerd Kooistra.

Buitenland

Activiteiten in het buitenland zijn afgestoten. Meijer: ,,Ja, we hebben in Oekraïne wat geprobeerd in de houtindustrie. Maar daar zijn we inmiddels mee gestopt.’’

Meijer zegt Burger King in Nederland te willen uitbreiden zonder daarbij te focussen op een bepaalde regio. Volgens Meijer is de keten nu ondervertegenwoordigd in ons land. In West-Brabant is er een Burger King op Borchwerf in Roosendaal. ,,Het is in Nederland een heel circus om vergunningen te krijgen. Het is afhankelijk van de beschikbare locaties’’, zegt Meijer zonder verder in detail te treden.