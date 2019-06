Lasten minima Etten-Leur beperkt verzwaard en alsnog motie over buitenbad bij Banakker

Het is één van de onderwerpen in de Kadernota waar de raad in meerderheid al mee akkoord is. Zoals ook geldt voor invoering van een reclamebeleid en plaatsing van reclamemasten. Wethouder Martin van der Bijl gaat daarover zo spoedig mogelijk in overleg met een aantal ondernemers. Hij verwacht in 2021 50.000 euro aan reclame-inkomsten in te kunnen boeken.