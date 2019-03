‘Lan is niet mijn dochter, maar zo voelt het wel’

Corrie: ,,San en Lan werden ze altijd genoemd. Sandra is vijftien jaar geleden overleden. Nu is Jolanda mijn allerliefste vriendin. Ik kan dag en nacht van haar op aan."

Jolanda: ,,Sandra en ik werkten samen in de gevangenis in Dordrecht. Toen merkten we dat we veel raakvlakken hadden."

Corrie: ,,Jolanda was hoogzwanger toen Sandra overleed. Ze heeft haar zoon naar Sandra vernoemd, dat heeft ze haar op haar sterfbed nog verteld. Sanno is nu 15. Op Sandra's verzoek heb ik toen nog een mandje gehaald, met spulletjes voor Jolanda.”

Jolanda: ,,Daar zaten onder meer een speeldoosje en een popje met een geel hemdje in. Dat had ze eigenlijk voor haar eigen kindje gekocht. Dat is nog steeds Sanno's knuffeltje.”

Corrie: ,,Sandra wilde graag kinderen en had zelfs al namen: Quint voor een jongen en Quinty voor een meisje.”