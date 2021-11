Ladies only: uurtje dameszwemmen keert terug bij De Banakker

De Banakker begon ooit met het ‘dameszwemmen’ op verzoek van een aantal vrouwen die zich prettiger voelden in het bad als er geen mannen in de buurt waren. Zwembadmanager Jack Aarts: ,,Het waren eigenlijk maar een paar vrouwen die erom vroegen. Maar toen we eenmaal begonnen, kwamen er veel meer dames op af. Het sloeg aan.”

Toch legde de Banakker het dameszwemmen in coronatijd stil. ,,Want dit uur vergt wel wat voorbereidingen en tijd. In het halfuur vóór en na het dameszwemmen kun je eigenlijk ook geen mannen in het bad hebben. En we schermen de ramen altijd af rondom dit uur, zodat mensen niet binnen kunnen kijken. Door dat extra werk kwam het dameszwemmen in de knel.”