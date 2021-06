Lachende gezichten bij geslaagde scholieren: ‘Het was hard werken dit jaar’

Deuren middelbare scholen in West-Bra­bant weer wagenwijd open

4 juni ROOSENDAAL/BREDA - Het ziet er naar uit dat alle scholen voor voortgezet onderwijs in West-Brabant vanaf maandag 7 juni weer volledig open zijn. Sommige scholen nemen aanvullende maatregelen om onnodige ‘verkeersdrukte’ in het lesgebouw in te dammen.