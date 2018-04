Laatste loodjes voor nieuwbouw zwembad De Banakker in Etten-Leur

Veteranen praten buurt bij over inloophuis

3 april ETTEN-LEUR - De kogel is nog niet door de kerk, maar het pand aan de Wilhelminalaan 14 c in Etten-leur is nog steeds in beeld als inloophuis voor veteranen. De optie die initiatiefnemers Dennis en Mariska Kraats op het pand hebben is met een maand verlengd tot 1 mei.