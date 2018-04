'Laat de Etten-Leurse politiek doorpakken en een wethouder van geluk aanstellen'

'Zeer dronken cafégast' raast levensge­vaar­lijk door Et­ten-Leur, politie zet achtervol­ging in

23 april ETTEN-LEUR/SCHIJF - Een 60-jarige man uit Schijf heeft in de nacht van zondag op maandag mensenlevens op het spel gezet door in een dronken bui met hoge snelheid door Etten-Leur te scheuren. De man, die zojuist een kroeg had bezocht, negeerde de politie en raasde met 130 kilometer per uur over de Hoevenseweg. Op die weg geldt een maximumsnelheid van vijftig kilometer per uur.