La Vie en Rose uit Etten-Leur verhuist naar Menmoerhoeve

“We begeleiden steeds meer jongeren, Stal Beks werd te klein”, zegt Beks. “Op de Menmoerhoeve zijn veel meer mogelijkheden, daar kunnen we echt doorgroeien. Wij hebben paarden, kippen en een paar geiten, maar op de Menmoerhoeve is veel meer diversiteit. Daar kunnen de jongeren aan de slag met verschillende dieren, en ze kunnen ervaring opdoen in de horeca, de kinderboerderij en de andere activiteiten. Dus de mogelijkheden zijn veel ruimer. De hoeve wil zelf ook heel graag investeren in de begeleiding van ‘onze’ jongeren. Ze hebben er al een van de medewerkers speciaal voor vrijgemaakt.”

Beks begeleidt jongeren vanaf 2008. La Vie en Rose startte in 2016. Beks: “Intussen begeleidden we 175 jongeren, dus je kunt wel stellen dat we uit de kinderschoenen zijn. Op de Menmoerhoeve kunnen we verder professionaliseren.” Beks zegt in haar project goed samen te werken met Curio Prinsentuin in Breda en Oudenbosch. “Daar dreigt relatief veel schooluitval, en wij werken preventief. Met onderwijsmanager Jack Teuns heb ik veel overleg. Hij ondersteunt ons werk op allerlei manieren. Zijn school ziet ook in dat de jongeren die wij begeleiden, gebaat zijn bij een goede samenwerking.