Kwistegijda: test je kennis over West-Brabant en win!

quizDeze zomer kunt u acht weken lang meedoen aan de BN DeStem zomerquiz Kwistegijda? Een quiz met meerkeuzevragen 'uit de oude doos', maar ook over het nieuws van 2018. Verder testen we uw kennis over dorpen en BN'ers uit de regio West- en Midden-Brabant. Deze week aflevering zeven.

Oud nieuws

Volledig scherm Hoe heet deze oud-directeur van woningcorporatie Singelveste/AlleeWonen? © Johan Van Gurp 1: Hoe heette de directeur van corporatie Singelveste/AlleeWonen, met vestigingen in Breda en Roosendaal, die in 2014 met vervroegd pensioen ging om te gaan studeren?

a) Tonny van de Ven

b) Harry Reininga

c) Ton Streppel



2: De starterskaarten waren in luttele uren verkocht. Welk evenement, ontsproten aan het brein van toenmalig De Stem-journalist Henk Schol, bracht in januari 1997 duizenden mensen op de been?

a) De Stem Songfestival

b) De Stem Sjoelcompetitie

c) De Stem Singeltocht

3: Slechts enkele dagen voor er ruim vier jaar geleden massaontslagen werden aangekondigd, pakte dit bedrijf nog uit met een groot feest voor zakenrelaties. Welk bedrijf?

a) Thebe

b) Achmea

c) Philip Morris



4: In Bergen op Zoom wordt de wijk De Nieuwe Kaai gebouwd op het voormalig Nedalco-terrein Hoe werd deze fabriek in de volksmond genoemd?

a) De spiritusfabriek

b) De thinnerfabriek

c) De ammoniakfabriek

5: In welk jaar werd Bernard Holtrop burgemeester van Oosterhout?

a) 1991

b) 1992

c) 1993

Bekende Brabanders

1: Wie produceerde De Vogeltjesdans?

a) Johnny Hoes

b) Ruud de Wild

c) De Deurzakkers

2: Met wie vormde Bergenaar Dries Holten (Andres) een duo?

a) Sandra Reemer

b) Patricia Paay

c) José Hoebee

3: Bij wie speelde Sylvie Meis in 2002 een rol in een videoclip?

a) Dj Tiësto

b) Jan Smit

c) Clouseau

Volledig scherm Grad Damen © Thom van Amsterdam

4: Grad Damen heeft een nummer dat luidt….

a) Bella Madonna

b) Bella Marianna

c) Bella Verona

5: Henny Vrienten werd bij het grote publiek bekend als zanger van de band Doe Maar. Maar hoe heette het trio dat hij vormde met Boudewijn de Groot en George Kooymans?

a) Vreemde vogels

b) Vreemde kostgangers

c) Vreemde luitjes

Dorp en Stad

1: Hoe heet Chaam met carnaval?

a) Bonenpikkerslaand

b) Erwtenpikkerslaand

c) Wortelpikkerslaand

2: Welke plaats doorkruist het Bels Lijntje?

a) Rucphen

b) Baarle-Nassau

c) Putte

3: Uit welke plaats kwamen volgens de overlevering de voorouders van de vooraanstaande familie Roosevelt?

a) Bergen op Zoom

b) Oud-Vossemeer

c) Woudrichem

4: Aan wie dankt het kasteelpark Ravenhof – Moretusbos in Putte zijn naam?

a) Jonker Johannes Willem Moretus

b) Jonker Willem Josephus Moretus

c) Jonker Johannes Josephus Moretus

5: De Suikerunie is ontstaan door fusie van aanvankelijk drie en uiteindelijk zeven coöperatieve suikerfabrieken. De oudste van deze suikerfabrieken (1899) stond in....?

a) Dinteloord

b) Sas van Gent

c) Zevenbergen

Nieuws Algemeen

1: Dit zwembad werd eerder dit jaar per direct gesloten nadat uit onderzoek was gebleken dat er corrosie zat in de staalconstructie van het gebouw.

a) De Schelp

b) De Stok

c) De Spetter

2: Hij legde de website van de Belastingdienst plat en werd begin dit jaar ook verdacht van aanvallen op internetsite Tweakers en provider Tweak. Waar woont deze tiener?

a) Schijf

b) Zevenbergen

c) Oosterhout





Volledig scherm Welke jachthaven is dit? © Jachthaven

3: De gemeente Geertruidenberg kocht eerder dit jaar een jachthaven in Raamsdonk om criminelen de wind uit de zeilen te nemen. Om welke jachthaven ging het?

a) Harmenziel

b) Hermenzeil

c) De Donge

4: Welke Brabantse klimaatwetenschapper luidde recent de noodklok over de opwarming van de aarde?

a) Eelco Gelling

b) Eelco Bosch van Rosenthal

c) Eelco Rohling

5: De gemeente is goed bereikbaar, heeft mooie voorzieningen en goede werkgelegenheid en werkgelegenheidsambitie. Dat gecombineerd met het knusse gevoel van een groot dorp, wie zou hier nou geen burgemeester willen zijn?

Wie sprak deze woorden tijdens haar installatiespeech?

a) Miranda de Vries

b) Marina Starmans

c) Willemijn van Hees

Mail uw antwoorden voor donderdag naar kwistegijda@bndestem.nl en maak kans op leuke prijzen.