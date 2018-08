Kwistegijda deel 6: test uw kennis over West-Brabant en win!

quizDeze zomer kunt u acht weken lang meedoen aan de BN DeStem zomerquiz Kwistegijda? Een quiz met meerkeuzevragen 'uit de oude doos', maar ook over het nieuws van 2018. Verder testen we uw kennis over dorpen en BN'ers uit de regio West- en Midden-Brabant. Deze week aflevering zes.

Oud Nieuws

1: Een toen 61-jarige vrouw werd in augustus 2010 opgepakt door de politie nadat een bewoner haar in de Bredase Verschuurstraat een kopje koffie had geweigerd. Haar reactie?

a) Ze schreeuwde de hele buurt bij elkaar

b) Ze bekraste 27 auto's in de straat

c) Ze gooide met eieren naar het raam van de bewuste bewoner

2: Hij huurde drie jaar geleden een drone in om asperges van het veld af te leveren bij zijn horecazaak in Etten-Leur. Zijn naam?

a) Ronald Peijnenburg

b) Robèrt van Beckhoven

c) Ron Blaauw

Volledig scherm Een albatros, een zeearend of een lammergier? © Peter Braakmann

3: Dit met zwaar landbouwgif vergiftigde dier werd in februari 2016 bij toeval door een boswachter gevonden in De Slikken van de Heen bij Steenbergen én uiteindelijk gered.

a) Een albatros

b) Een zeearend

c) Een lammergier

4: Een opmerkelijk grote groep van 137 mensen beklaagde zich in april 2012 over het optreden van de politie in het centrum van welke stad?

a) Bergen op Zoom

b) Breda

c) Oosterhout

5: Hij was er directeur, maar verliet NAC in 2011 nadat hij als hoofdschuldige was aangewezen voor de financiële crisis waarin de club verzeild was geraakt. Zijn naam?

a) Willem ter Hoeven

b) Perry Hendrikx

c) Theo Mommers

Welke broer van Adrie van der Poel was van 1986 tot 1992 beroepsrenner?

a) Jan

b) Jacques

c) Jasper

Volledig scherm Yvon Jaspers © ANP

2: Waar groeide Yvon Jaspers op?

a) Boxmeer

b) Budel

c) Boxtel

3: Waar kocht Patricia Paay onlangs een optrekje?

a) Breda

b) Wernhout

c) Den Bosch

4: Ter ere van wat schreef Vader Abraham het lied Breda jij bent de mijne, ik blijf de jouwe?

a) De opening van de haven in Breda

b) De opening van het kleine café in Breda

c) De opening van het smurfenmuseum in Breda

5: Hij woonde in Barcelona en de Verenigde Staten maar waar stond de wieg van NOS-verslaggever Joep Schreuder?

a) Bergen Op Zoom

b) Roosendaal

c) Breda

Dorp en stad

1: Hoe heet Kortenhoef met carnaval?

a) Turfendonk

b) Turfenland

c) Smurfendonk

2: Uit welk jaar stamt de De Hervormde Kerk aan de Patronaatstraat van Made?

a) 1501

b) 1511

c) 1522

3: Wie maakte het kunstwerk ‘De zonnebloemen met de kraaien’ op het Vincent van Goghplein in Etten-Leur?

a) Linda Scheepers-Konings

b) Brenda Scheepers-Konings

c) Melinda Scheepers-Konings

4: Welk verhaal vertelt het Tongerlohuys?

a) het verhaal van Breda

b) het verhaal van Etten-Leur

c) het verhaal van Roosendaal

5: Het Suske en Wiske-Kindermuseum is een interactief museum gelegen in het Belgische…….?

a) Kalmthout

b) Antwerpen

c) Turnhout

Nieuws Algemeen

1: Hoe heet het sluizencomplex bij Willemstad?

a) Volkeraksluizen

b) Neeltje Jans

c) Prins Bernhardsluizen

2: Hoe heet de straatmuzikant uit Etten-Leur, die vorige week (opnieuw) aankondigde te stoppen na klachten van omwonenden over overlast?

a) Juul Bouman

b) Sandor Blasiç

c) Johnny Meijer

3: "Leuk dat zo'n kerel met een poot eraf op tijd bij de kazerne is, maar heb je er ook wat aan?" Welke brandweerman zei dit onlangs over zichzelf?

a) Fons Pijnen uit Hoeven

b) Tini Wijnen uit Waspik

c) Rini Pijnen uit Ossendrecht

4: Op de A58 tussen Rucphen en Sint Willebrord werd afgelopen week een bijzonder dier gespot.

a) Een wolf

b Een kangoeroe

c) Een Japanse makaak

5: Welke burgemeester zei in zijn column over het tegengaan van permanente bewoning op campings: 'Het gaat om veiligheid, niet om regeltjes'?

a) Jacques Niederer

b) Jac Klijs

c) Paul Depla

Paul Asselbergs is de winnaar van de vijfde aflevering van Kwistegijda, de op Brabant georiënteerde quiz van BN DeStem waaraan u deze zomer acht weken lang kunt deelnemen.

Mail uw antwoorden voor donderdag naar kwistegijda@bndestem.nl en maak kans op leuke prijzen.