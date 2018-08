Kwistegijda deel 5: test uw kennis over West-Brabant en win!

Oud Nieuws

1: De provincie weigerde miljoenen uit te trekken voor behoud van deze boom in de middenberm van de A58 bij Ulvenhout

a) De liefdeslariks

b) De knuffelkastanje

c) De Troeteleik

2: Hoe heet de directeur van woningcorporatie Laurentius, die in opspraak geraakte wegens fraude?

a) Wally de Bie

b) Walter Vermeulen

c) Willem van der Meulen

3: In welk jaar nam voetbalclub NAC het toenmalige Fujifilm, tegenwoordig Rat Verlegh Stadion geheten, in gebruik?

a) 1992

b) 1996

c) 1998

4: Hij trad af nadat hij vijf dagen eerder was verkozen tot Prins Carnaval van Oosterhout .Zijn naam?

a) Jeffrey Ramstijn

b) Thom Mandos

c) Rob van de Laar



5: Hij wilde in het najaar van 2012 zo onderhand zijn penis terug. Over welke kunstenaar hebben we het?

a) Pieter de Keizer

b) Niel Steenbergen

c) Peter de Koning



Bekende Brabanders

1: Bij welke zwemvereniging trok Marcel Wouda in zijn jeugd baantjes?

a) Zeester-Maanval

b) Meerval-Zeester

c) Zeester-Meerval

2: Welke schaatsster coachte Gianni Romme na zijn afscheid in 2006?

a) Claudia Pechstein

b) Anni Friesinger

c) Agnes Friesinger

Volledig scherm Hoe heten de vier zonen van Frans en Mariska Bauer? © Instagram Mariska Bauer

3: Hoe heten de zonen van Frans Bauer?

a) Christiaan, Jaap, Frans jr. en Lucas

b) Christiaan, Joop, Frans jr. en Lucas

c) Christiaan, Jan, Frans jr. en Lucas

4: In welk jaar zong Guus Meeuwis in de Royal Albert Hall in Londen?

a) 2014

b) 2015

c) 2016

5: Winnaars van The Voice of Holland 2014 en de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival 2017. Hoe heten de drie zangeressen van O’G3NE uit Fijnaart?

a) Lisa, Amy en Shelly

b) Laura, Amy en Sheila

c) Lisa, Amy en Sheila



Dorp en stad

Volledig scherm Welk zwembad is dit? © Chris van Klinken / Pix4Profs

1: Hoe heet het zwembad van Roosendaal aan De Stok?

a) Zwembad De Stok

b) Zwembad De Gans

c) Zwembad De Eend

2: Hoe heette Bergen op Zoom in vroegere tijden?

a) Berghen aan de Zoom

b) Bergon

c) Berghenij

3: Welk pad doorsnijdt Raamsdonk?

a) Het Halvezolenpad

b) Het Halveschoeiselpad

c) Het Halvemanenpad

4: Uit welke kernen bestaat Waspik?

a) Waspik-West en Waspik-Oost

b) Waspik-Noord en Waspik-Zuid

c) Waspik-Boven en Waspik-Beneden

5: Naar welke heilige is de plaats Geertruidenberg vernoemd?

a) Gertrudis van Nevel

b) Gertrudis van Nijvel

c) Gertrudis van Navel



Nieuws Algemeen



1: Hij was tien jaar geleden directeur van een re-integratiebedrijf dat destijds met fraude in verband werd gebracht, maar zag dat dit jaar niet als obstakel om wethouder te worden van Oldebroek. Over welke oud-wethouder van Breda hebben we het?

a) Bob Bergkamp

b) Andy Adank

c) Jaap de Weerd

Volledig scherm Drie millimeter te klein waren deze pruimen volgens de supermarkt. © Marcelle Davidse

2: De supermarkt weigerde zijn pruimen omdat ze drie millimeter te klein waren. Vervolgens werden ze een hit. Hoe heet deze teler uit het Zeeuwse Wemeldinge?

a) Kees Haverlink

b) Koos Hamelink

c) Kees Hamelink

3: Welk beschermd dier houdt in Etten-Leur al geruime tijd de sloop van een zwembad tegen?

a) Een boomkikker

b) Een dwergvleermuis

c) Een kamsalamander



4: Een Brabantse papierverwerker kwam eerder dit jaar opnieuw in opspraak, dit keer vanwege een cocaïnevondst. Volkomen ten onrechte volgens de eigenaars. Justitie denkt daar anders over. Hoe heet dat bedrijf?

a) Van Puijfelik

b) Van Puffelen

c) Puifel papier & Zonen



5: Met welk voorwerp dacht de gemeente Bergen op Zoom dit jaar een leuke publiciteitsstunt op te tuigen rond het Markiezenhof?

a) Een kandelaar

b) Een boek

c) Een verborgen wal

De juiste antwoorden van vorige week:

