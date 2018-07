Kwistegijda deel 4: test uw kennis over West-Brabant en win!

Deze zomer kunt u acht weken lang meedoen aan de BN DeStem zomerquiz 'Kwistegijda?' Een quiz met meerkeuzevragen 'uit de oude doos', maar ook over het nieuws van 2018. Verder testen we uw kennis over de dorpen en over de BB'ers, ofwel de BN'ers uit de regio Midden- en West-Brabant. Vandaag deel 4.

Speel mee en win, een zomerbakworkshop van Robèrt van Beckhoven, een vaartocht door de Biesbosch met de Zilvermeeuw, of één van de andere leuke prijzen. Op Vrijdag wordt de winnaar van deze week bekend gemaakt.

Oud Nieuws

1: 'Het hele huis is gekookt', kopte BN DeStem bijna twee jaar geleden. Een warmwaterleidingsbuis was in een woning kapot gesprongen. In welke plaats stond die woning?

a) Oosterhout

b) Dussen

c) Hoeven

2: Welke oud-burgemeester van Breda is vandaag de dag voorzitter van de Pierre de Jonge Sr. Foundation?

a) Chris Rutten

b) Peter van der Velden

c) Ed Nijpels

Volledig scherm De KMA te Breda. © Marcel Otterspeer / Pix4Profs

3: In september wordt alweer het zevende exemplaar uit een reeks historische publicaties uitgebracht onder auspiciën van de Stichting Historische Verzameling KMA. Die publicaties worden de Kilacadmon Papers genoemd. Wat is of betekent Kilacadmon?

a) Dat is de naam van een legendarisch Schots regiment, dat furore maakte tijdens de Eerste Wereldoorlog.

b) Dat is de naam van een Dickens-personage, tevens een Engels synoniem voor een fanatieke boekenverzamelaar.

c) Het is een anagram van Koninklijke Militaire Academie (in feite van Kon. Mil. Acad.)

4: Opwinding bij het Vogelrevalidatiecentrum in Zundert, zes jaar geleden, over een uitzending van De Wereld Draait Door. Wat was de reden?

a) De 'cavia' op het hoofd van Marc Marie Huijbregts werd belachelijk gemaakt

b) Tijdens de uitzending werd een beschermde houtsnip opgepeuzeld

c) Charles Brosens werd vanwege tijdsdruk uit de uitzending geknipt

5: Joep van den Nieuwenhuyzen werd door hem ontmaskerd. Hoe heet deze oud-Bredanaar, die in de financiële wereld naam maakte als scherp analist van beursfondsen?

a) Peter Paul de Vries

b) Roel Gooskens

c) Koos Visser

Bekende Brabanders

Volledig scherm Guus Meeuwis tijdens Breda Live. © Marcel van Dorst 1: Waar werd Guus Meeuwis geboren?

a) Tilburg

b) Oisterwijk

c) Mariahout



2: Welke rol speelde Aukje van Ginniken in Goede Tijden, Slechte Tijden?

a) Angela Schijf

b) Charlie Visser

c) Charlie Fischer

3: Met wie won Miriam Oremans een zilveren medaille tijdens de Olympische Zomerspelen van 2000 in Sydney?

a) Amanda Hopmans

b) Kristie Boogert

c) Amanda Oremans

4: Wat is de echte naam van Frits Spits?

a) Frits Ritmeester

b) Frits Rentmeester

c) Frits Meester

5: Aad Ouburg schreef in 2011 het boek Ondernemen is….

a) Hard werken

b) Entertainen

c) Een makkie

Dorp en stad

Volledig scherm Markt Steenbergen © Willem Staat 1: Welke kleur hebben de kruisjes die de grens aangeven tussen Nederland en België in Baarle-Nassau?

a) Wit

b) Zwart

c) Geel



2: Wat kwam men tegen bij het slopen van de muren van een traptoren in de Grote Kerk van Breda?

a) De mummie van een vogel

b) De mummie van een muis

c) De mummie van een kat

3: Welke plaats omvat de gemeente Steenbergen niet?

a) Dinteloord

b) De Heen

c) Langeweg

4: Uit welke kleuren bestaat de vlag van St. Philipsland?

a) Groen en blauw

b) Blauw en geel

c) Groen en geel

5: Wat betekent Camba, de originele benaming van Chaam?

a) Snaarinstrument

b) Steensoort

c) Mouterij

Nieuws algemeen

Volledig scherm 1: Een Brabantse burgemeester wilde vorig jaar een woning in de Boomgaardstraat in zijn gemeente voor drie jaar sluiten na de vondst van een kleine hoeveelheid harddrugs. De rechter floot hem terug. Welke burgervader?

a) Jac Klijs

b Jacques Niederer

c) Jack Mikkers



2: Een Schotse hooglander viel enkele maanden geleden een oudere vrouw aan die te dicht bij haar kalfje kwam. Waar gebeurde dit?

a) Dorst

b) Dinteloord

c) Drimmelen

3: Hij creëerde onder meer de Bromtol, de Zwerffiets en de Mammoet. Hoe heette deze, op oudjaarsdag overleden, kunstenaar?

a) Piet Mondriaan

b) Piet Hohmann

c) Piet van Riel

4: Hij wilde een horror-restaurant beginnen in een kerk in Welberg, maar ziet af van deze locatie. In welke branche is deze initiatiefnemer actief?

a) De horeca

b) De zorg

c) De tailhandel

5: Welke West-Brabantse gemeente maakt kans later dit jaar verkozen te worden tot Beste overheidsorganisatie van 2018?

a) Halderberge

b) Gilze en Rijen

c) Woensdrecht

Mail vóór donderdag 2 augustus de antwoorden naar kwistegijda@bndstem.nl om kans te maken op één van de prijzen.