Kwistegijda deel 3: test uw kennis over West-Brabant en win!

1: De dit jaar ontslagen Oosterhoutse burgemeester Stefan Huisman had al in Hilvarenbeek de bijnaam 'Burgemeester Baco'. Waarom?

a) Huisman is een handige klusser

b) Huisman mag er graag met de tent op uit gaan

c) Huisman zou graag een glaasje lusten



2: In een vrachtwagen, geparkeerd aan de Ruytershoveweg, werden in mei vaten met duizenden liters drugsafval gevonden. Opnieuw een drugsvondst in deze gemeente. Welke?

a) Bergen op Zoom

b) Halderberge

c) Roosendaal