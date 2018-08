Kwistegijda 8: Test je kennis over West-Brabant en win!

Deze zomer kunt u acht weken lang meedoen aan de BN DeStem zomerquiz Kwistegijda? Een quiz met meerkeuzevragen 'uit de oude doos', maar ook over het nieuws van 2018. Verder testen we uw kennis over dorpen en BN'ers uit de regio West- en Midden-Brabant. Deze week de laatste aflevering.

Oud Nieuws

1: In oktober 2009 vestigde een Brabantse school een bijzonder record: 21 van de 25 leerlingen van groep 4b plus de juf meldden zich ziek. Op welke school speelde dit?

a) De Octopus in Bergen op Zoom

b) De Zandberg in Breda

c) De Poorte in Woensdrecht

Volledig scherm Dankzij snel ingrijpen van de brandweer ontsnapte Oosterhout vijf jaar geleden aan een ramp. © RON MAGIELSE

2: Dankzij snel ingrijpen van de brandweer ontsnapte Oosterhout vijf jaar geleden aan een ramp vergelijkbaar met Chemie-Pack in Moerdijk. Bij welke bedrijf woedde die brand?

a) Bij ELD

b) Bij Straal- en Schilderwerken De Koning

c) Bij ForFarmers

3: Onder welke naam staan de broeders van de heilige Aloysius van Gonzaga, die in 2015 hun 175-jarig bestaan vierden, in de regio beter bekend?

a) Als de broeders van Saint Louis

b) Als de broeders van Liefde

c) Als de broeders van Huijbergen

4: Hij was burgemeester van Dongen en waarnemer in Moergestel, Geertruidenberg, Maasdonk en Oirschot. Zijn naam?

a) Hans van Brummen

b) Jan Dosker

c) Chris Rutten

5: Welke gedeputeerde werd in 1982 vermoord in het kantoor van het Recreatieschap Nationaal Park de Biesbosch?

a) Henk Einmahl

b) Han van Asseldonk

c) Hein Welschen

Bekende Brabanders

1: Als Nick van den Broeke uit Lepelstraat is hij niet superbekend. Maar als Nick MacKenzie, was hij in de jaren zeventig een grote ster. Welk nummer zong hij?

a) Hello, goodmorning

b) Hello, goodnight

c) Hello, beautiful

2: In welke plaats is acteur Roel Dirven opgegroeid? Roel speelde enkele seizoenen in de musical Soldaat van Oranje en kinderserie Huis Anubis. Na de zomer krijgt hij een vaste rol in GTST.

a) Dongen

b) Zwingelspaan

c) Hoeven

3: Wie was prins Minus VIII van Oosterhout?

a) Theo van Gorp

b) Arno Meulendijks

c) Jan Goossens

Volledig scherm Beertje van Beers. © Instagram / Beertje van Beers

4: Welk muziekprogramma presenteerde de Bredase Beertje van Beers in 1996?

a) Musikladen (Sat.1, Dld.)

b) Top of the Pops (BBC, Eng.)

c) Het Swingpaleis (BRT 1, Bel)

5: Hij reed acht keer mee in de Tour en nam in 1958 samen met collega-coureur Wim van Est de single Tour de France op. Over welke, in 1994 overleden, Willebrordse wielrenner gaat dit?

a) Rini Wagtmans

b) Wout Wagtmans

c) Jacques Hanegraaf

Dorp en Stad

1: De gemeente Alphen en Riel is in 1997 opgeheven. Het grootste deel, met het dorp Alphen, maakt sindsdien deel uit van de gemeente Alphen-Chaam. Het overige deel, met het dorp Riel, is bij welke gemeente gevoegd?

a) Tilburg

b) Dongen

c) Goirle

2: Van 15 tot en met 19 augustus is/was de 50ste aflevering van Bruisend Ginneken in Breda. Hoe heette dit evenement vroeger?

a) Braderie Ginneken

b) Dansen rond de dorpspomp

c) Gezellig Ginneken

3: Hoe heet Achtmaal met carnaval?

a) Goudpoeperslaand

b) Aopelaand

c) Zaantaozelaant

4: Hoe heet het plaatselijke krantje van buurtschap Effen bij Breda?

a) Effen bijblijven

b) Effen in letters

c) Effen opletten

5: Theo, de vader van Vincent van Gogh, was van 1875 tot 1882 predikant in deze kerk. Welke?

a) De Sint Bavokerk in Rijsbergen

b) De Catharinakerk in Etten-Leur

c) Het Van Goghkerkje in Etten-Leur

Nieuws Algemeen

1: In welk dorp woont de man die zeer onlangs 3,5 miljoen euro ophaalde met een monsterzwemtocht voor het goede doel (KWF Kankerbestrijding)?

a) Waspik

b) Heerle

c) 's Gravenmoer

2: Na forse kritiek ging het plan om gebruikers van een bepaald natuurgebied te laten betalen voor voorzieningen in het gebied eerder dit jaar de ijskast in. Welk natuurgebied betreft het?

a) De Dintelse Gorzen

b) Halsters Laag

c) De Biesbosch

Volledig scherm Geert Wilders snijdt de taart aan voor de bewoners van welk dorp? © peter van trijen/pix4profs

3: Waar in Brabant startte Geert Wilders dit jaar zijn campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen?

a) In Etten-Leur

b) In Sint Willebrord

c) In Steenbergen

4: Hij won nipt van Riley Kreukniet, Mike de Wit en Renske Heijnen en mag zich nu kinderburgemeester van Halderberge noemen. Over wie hebben we het?

a) Willem Lengers

b) Jobke Vonk

c) Bauke Scheerder

5: Hij werd de Koning van de Klucht genoemd en overleed op 15 augustus in zijn woonplaats Breda. Zijn naam?

a) Clown Bassie

b) Peppie (van Kokkie)

c) John Lanting

Mail uw antwoorden voor donderdag naar kwistegijda@bndestem.nl en maak kans op leuke prijzen.